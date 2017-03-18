北市遞交消除歧視婦女公約簽署書給波士頓

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出席聯合國婦女地位委員會的台北市代表團今天拜會波士頓市政府、議會，遞交市長柯文哲簽署的「消除對婦女一切形式歧視公約」簽署書，同時力邀波士頓市長赴台參加世大運。

台北市與波士頓市互為姊妹市。來自台灣移民的波士頓市議長吳弭（Michelle Wu）歡迎台北市國際事務委員會執行長饒慶鈺等人來訪，並接下市長柯文哲簽署的「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）簽署書，同時允諾加強雙邊經貿文化等交流。

饒慶鈺另代表柯文哲力邀波士頓市長華爾希（Martin Walsh）赴台出席今夏舉行的世大運，並將邀請函交由波士頓市政府國際事務主管Sarah Delude轉致。雙方也就社會福利、平權、教育與創新領域交換看法。

市府訪問團稍後拜會麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）、瑞士聯邦政府科技文化中心（SwissNex）及哈佛甘迺迪政府事務學院，還與任教哈佛的前紐約市副市長高史密斯（Stephen Goldsmith）對話，就發展智慧城市議題深入交換意見。1060318

(中央社)