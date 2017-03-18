禁倒廢棄物河川局竟要封路 竹市民代斥：矯枉過正
新竹市舊社大橋下防汛道路，近來屢傳傾倒廢棄物情形，水利署河川局日前張貼公告要封路，引起不少在地種菜老農及居民不滿，痛斥矯枉過正，經民代及市府向河川局協調下，暫緩封路，下周再辦會勘研議。
頭前溪沿岸上月傳出遭不肖業者傾倒廢棄化學溶劑，衍生公共安全及生態破壞疑慮，檢方大陣仗動員環、檢、警部門前往稽查，也掀起該地長期以來被惡意傾倒廢棄物的問題。
據了解，該地居住戶數稀少，但鄰近河床一帶仍有老農長期種菜，不料日前河川局疑為杜絕傾倒廢棄物現象，在防汛道路架起公告，通知道路將於本月17日起實施道路封閉，禁止通行，引起農民們不滿。
市議員黃美慧獲悉後前往會勘，聆聽老農們的心聲，痛斥河川局矯枉過正。她說，路（土地）是河川局的，該單位有權力封路，但封路之前是不是要想想在此耕種的老農，這群老人家從日據時代就在此耕種，封路後要怎麼辦？
經副市長沈慧虹與工務處與河川局溝通，表達還未取得配套措施前，絕不可貿然封路的地方共識，河川局已決定暫緩封路，並安排在24日再次會勘研議。
「不能因為少數不法份子的行為，要這群老人家來承擔！」黃美慧強調，相關單位應加強取締，而不是矯枉過正的犧牲掉老農每日要去耕作農作物的必經之路。
(中時)
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