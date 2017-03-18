羅霈穎反擊「沒空陪你玩我忙得很」 利菁轟「繼續編新謊言」

「舊鞋疑雲」再起，讓利菁與羅霈穎數度隔空交火。(圖/本報系資料照)

利菁與羅霈穎因為「舊鞋疑雲」再度槓上，今晨不僅以550字長文怒轟羅霈穎，還列出3大疑點質疑她說謊，這讓羅霈穎忍無可忍在臉書反擊，不願再跟利菁多有瓜葛。

利菁臉書全文。(圖/利菁臉書)

羅霈穎表示自己為人如何眾所皆知，不必再多做無謂解釋，話鋒一轉立刻駁斥利菁質疑的疑點，她表示兩人早就不相往來，這樣又怎麼會有對話?至於被指用黑社會威脅利菁，羅霈穎也不屑表示「搞不好真的黑社會還怕髒了他的手呢」?更呼籲利菁做人層級要拉高點，有時間不如做點有營養的事，最後放話「不陪你玩，我自己玩的忙的很」。

羅霈穎臉書全文。(圖/羅霈穎臉書)

未料發文後，利菁痛斥羅霈穎不僅編造新謊話，就連起初引發兩人交火的「七年紅鞋」版本，內容居然與最初說的完全不同，也讓她再列三大罪狀繼續砲轟，但最耿耿於懷的，還是還是羅霈穎始終不回應「黑道說」，也讓她反問「道歉有這麼難嗎？」

(中時電子報)