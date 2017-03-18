手臂斷了想移植 醫師：心理素質得夠強
高醫附醫日前完成東亞首例高位（斷肢近肘關節）手臂異體移植，也是國內第二例手臂移植成功案例，讓30歲的黃先生重拾左手。高醫附醫整形外科顧問醫師林幸道表示，斷肢想要換臂，除了醫師的醫術外，患者心理素質也是一大重點，過去在法國、中國都出現移植者術後產生心理陰影，使得自毀四肢的情形發生。
林幸道長期投入斷指縫合和移植，也是此次手術主刀者、高醫附醫外科部副部長郭耀仁的老師。他今表示，由於患者術後擁有一隻「別人的手」，勢必要克服心理障礙和心理建設，故醫療團隊在術前，一定會對患者進行生理和心理的評估。
根據國外經驗，過去在中國和法國，均有類似案例，移植者在術後因產生心理陰影，不僅拒絕服用抗排斥的免疫製劑，甚至自殘身體、毀壞遭移植的四肢。林幸道說，主因是接上的斷肢「畢竟不是自己的」，使得有些患者被自己新的四肢嚇到，故術後除了復健，「持續心理輔導也相當重要」。
郭耀仁說，手臂移植患者須終身服用抗排斥的免疫製劑，否則易出現感染和排斥，嚴重恐有死亡風險；他現在已把黃先生當自己家人，每天都用LINE進行互動，醫院也有專業人員追蹤輔導。他補充，以手臂移植來說，原則上「受贈者不分男女」，女生捐給男性沒問題，但男生捐給女生的話，則可能有「手毛較長」的問題，可能對移植者的心理產生較大衝擊。
(中時)
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