美國務卿提勒森抵北京 19日會習近平
美國國務卿提勒森18日抵達北京訪問，預定將於明(19日)會晤中國國家主席習近平。美國總統川普在提勒森抵北京前夕，推文批評中國對遏阻北韓做的太少；川普政府擬對台軍售，也在此刻浮出檯面。中美雙方未來動向，提勒森此行，成為風向球。
繼東京和首爾後，提勒森抵達北京，18日將會晤中國外長王毅和國務委員楊潔篪。北韓、貿易，習近平訪美，以及一中和台灣議題，預料都將在這次提勒森與中方會談中。
川普總統17日推文批評，北韓行為惡劣，「玩弄」美國多年，中國在遏制北韓上做的太少。提勒森在南韓發表措詞強烈聲明，指出北韓快速發展的飛彈與核子計畫必須停止，宣稱對北韓的「戰略忍耐政策已終結」。「戰略忍耐」是美國前總統歐巴馬時期政策，期能藉內部壓力促成北韓承諾不發展核武。
提勒森在南韓的記者會更直接拒絕中國提出「美韓暫停軍演」、「北韓暫停試射」以換取和談的「雙暫停」建議，堅稱在南韓佈署薩德系統是防禦性質。
一般認為，這代表川普政府的北韓策略將有所改變，惟中方輿論對中國遭川普指名批評，反應強烈。路透報導，中方很可能因被告知要管好北韓，向提勒森表示憤怒。預料北京也將強烈反對美國在南韓從本月起開始佈署薩德系統，呼籲美方共同承擔減輕區域衝突的責任。
北韓之外，有關川普政準備對台軍售的訊息也在此刻傳出。
路透社報導，美國官員在提勒森訪北京前夕透露，川普政府正在起草一項對台灣新的大型軍售案，可能包括先進火箭系統及反艦飛彈。報導指稱，根據台北知情人士，川普政府和台灣已就此展開討論。預料，這項對台軍售案，也將令北京不快。
提勒森此行，並將與中方觸及貿易問題，並為4月川習會鋪路。華府外交嫻熟人士指出，提勒森這次訪問北京，旨在為美中未來雙邊關係協定一個大策略與方向，細節和後續發展，待川習會後才會逐漸明朗。
(中時)
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