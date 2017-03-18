貨櫃車輾斃跌倒婦人 駕駛渾然不知
基隆市田姓婦人昨天晚間走路不慎跌倒，遭貨櫃車輾過，頭部爆裂死亡，鍾姓車主渾然不知，一開始堅決否認，直到與警方一同勘驗行車記錄器後，鍾男才恍然大悟。
警方調查，59歲田姓婦人昨天晚間8時多，走路行經中山四路往南櫃場方向貨櫃專用道時不慎跌倒，約10分鐘後，遭後方一輛綠色貨櫃車輾過，當場死亡。
第四警分局中華路分駐獲報後，隨即調閱路口監視器錄影畫面，發現貨櫃車停放在中山三路一處巷底，警方隨後封鎖現場，直到今天上午8時多，車主鍾男現身，員警上前告知車禍事由，經鑑識科派員採證後，在車輛右後輪及車身發現生物跡證。
鍾男一開始堅決否認輾斃田婦，直到與員警一同勘驗行車記錄器後，態度軟化感到十分懊悔，警方隨後實施酒測，鍾男酒測值為0，全案訊後依肇事逃逸、過失致死罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。1060318
(中央社)
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