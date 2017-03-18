呂文婉太寂寞 爆水電工挑逗示愛「被電到了」
資深名嘴呂文婉單身多年，昨(17日)在《新聞挖挖哇》大聊主題「寡婦的房間」，鄭弘儀提到先前有寡婦色誘已婚水電工的社會新聞，呂文婉便透露自己有過類似曖昧經驗，某日一早她請水電工來修燈泡，穿著短褲、素顏的她則在一旁打掃，沒想到水電工忽然大叫，還暗示被呂文婉電到，讓她害羞又尷尬。
呂文婉2010年自曝離婚，之後獨自扛起照顧女兒Mareen責任，單身多年的她，昨在節目中談單身女子的寂寞，先前有被水電工示愛經驗後，呂文婉之後請人來家中修繕東西，都變得極度小心尷尬，但她承認偶爾真的會寂寞、做春夢，都靠看戲劇紓解。
久未有人依賴，呂文婉說，有次去髮廊結束後下雨，身高172公分的設計師便幫她撐傘離開，讓呂文婉忽然有小鳥依人被保護感，忍不住開玩笑說：「妳如果是男的，我一定嫁給妳」，設計師就大笑回應：「真的假的」，還推了呂文婉一下。
(中時電子報)
關鍵字：呂文婉
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