15歲少女蹺家混進應召站 嫖客被逮怨：想害死誰!
15歲少女「瑤瑤」，因不愛讀書常遭家長責罵，寒假結束開學後決定蹺家，搭車北上到西門町投靠朋友，因缺錢吃飯，化上濃粧陸續前往按摩店、酒店打工，被發現年紀就再換別家。
瑤瑤日前前往「金沙」應召站應徵，謊報自己剛滿18歲，趙姓業者一時不查，就安排她前往康定路某商務旅館套房，以每次2300元提供半套打手槍性服務，若客人加錢甚至能做全套，瑤瑤工作1個多月來，至少接過15名以上客人。
萬華警方經循線追查，日前持搜索票前往旅館，在裡面當場查獲瑤瑤在內的3名台籍女子，以及5名大陸籍女子，其中32歲王姓嫖客，正好就與瑤瑤同處一室，全部遭到逮捕。
王坦承透過Line簡訊，到旅館找小姐，獲知瑤瑤只有15歲時，嚇得面如土色，驚呼：「我真的看不出來！」、接著又抱怨應召站「沒有職業道德」、「是想害死誰！」
警方偵訊後，將趙男8名小姐，各依妨害風化、違反社維法等罪送辦，王姓嫖客更被依強制性交罪送辦，瑤瑤則通知家長前來處理，由於瑤瑤工作至少1個月，警方正過濾她的手機通聯，調查可能與少女有接觸的其他男子，全案持續追查中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。