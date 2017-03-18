15歲少女蹺家混進應召站 嫖客被逮怨：想害死誰！

我要評比

金沙應召站將小姐美照傳上Line，供嫖客挑選指名。（陳鴻偉翻攝）

有大陸女子才剛入境，一進旅館就被警方查獲。（陳鴻偉翻攝）

15歲少女「瑤瑤」，因不愛讀書常遭家長責罵，寒假結束開學後決定蹺家，搭車北上到西門町投靠朋友，因缺錢吃飯，化上濃粧陸續前往按摩店、酒店打工，被發現年紀就再換別家。

瑤瑤日前前往「金沙」應召站應徵，謊報自己剛滿18歲，趙姓業者一時不查，就安排她前往康定路某商務旅館套房，以每次2300元提供半套打手槍性服務，若客人加錢甚至能做全套，瑤瑤工作1個多月來，至少接過15名以上客人。

萬華警方經循線追查，日前持搜索票前往旅館，在裡面當場查獲瑤瑤在內的3名台籍女子，以及5名大陸籍女子，其中32歲王姓嫖客，正好就與瑤瑤同處一室，全部遭到逮捕。

王坦承透過Line簡訊，到旅館找小姐，獲知瑤瑤只有15歲時，嚇得面如土色，驚呼：「我真的看不出來！」、接著又抱怨應召站「沒有職業道德」、「是想害死誰！」

警方偵訊後，將趙男8名小姐，各依妨害風化、違反社維法等罪送辦，王姓嫖客更被依強制性交罪送辦，瑤瑤則通知家長前來處理，由於瑤瑤工作至少1個月，警方正過濾她的手機通聯，調查可能與少女有接觸的其他男子，全案持續追查中。

(中時)