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自小客車衝撞圍牆，駕駛棄車逃逸。（王揚傑翻攝）

毒犯飛車逃逸 撞翻10餘輛機車

新北市警樹林分局巡邏員警於昨（17）日下午4時35分許在保安街4攔查1輛可疑自小客車，該車不服攔檢加速逃逸，員警立即呼叫線上警網圍捕，自小客從保安街轉大安路，經中山地下道轉往中山路，行經中山路3段山佳火車站附近時，先撞翻路邊停放的10餘輛機車，隨即失控衝撞圍牆，駕駛棄車逃逸，翻越圍牆跳下鐵路平交道逃逸無蹤，所幸追捕過程中並未造成人員受傷。

事後警方於該自小客車上查獲海洛因殘渣袋、注射針筒、安非他命等證物，並透過車上的手機掌握駕駛為有毒品前科的李姓男子，目前正積極追緝中。

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(中時)