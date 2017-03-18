歷經二戰砲火 立志救人成腦外科泰斗

歷經二戰砲火，眼見腦部中彈傷者，醫師卻無力回天，讓當時還是醫學生的施純仁走上神經外科道路，開創許多腦部手術里程碑，如今95歲的他，只盼當永遠的學生，學習到最後一刻。

台灣外科醫學會今天舉辦50週年年會，聯合21個外科系醫學會及1個基金會共襄盛舉，今明兩天舉辦學術研討會，高齡95歲、見證台灣醫療史的神經外科界泰斗施純仁也拄著拐杖出席。

回想起讓他立志成為神經外科的關鍵時刻，是正值第二次世界大戰的1945年5月31日，台灣還處於日本統治時期，當時的一草一木，施純仁都歷歷在目。

那天是歷史上知名的台北大空襲，超過3000名台北居民當場死亡，數萬人無家可歸，施純仁說，當時他僅是一名帝國大學醫學生，遇上美軍砲火狂轟，教室、醫院走廊都垮了，隨後大量遭機關槍掃射的傷患不斷湧入，身為畢業班學生代表的他，在醫院門口指揮動線，幫助護送傷者就醫。

最令他印象深刻的，是兩名腦袋卡著子彈的士兵，送到醫院時還能說話，但當時外科醫師對腦部一點辦法也沒有，隔天便兩名士兵都天人永隔，「連日本教授都無法救活他們。」

「台灣沒有神經外科的醫生，腦部受傷的病人誰來救？」這樣的想法在施純仁腦中揮之不去，也讓他下定決心走上神經外科的道路，戰後帝國大學改名叫台灣大學，他便成了台大醫學院第一屆畢業生。

畢業後，施純仁本來可留在台大擔任助手，但一方面宿舍被毀，沒地方住，加上恐多年無薪可領，原打算回中南部作個普通的開業醫師，後來在因緣巧合及恩師協助下，他總算完成一般外科訓練，1952年發表5例開腦瘤病例，是台灣首件正式腦瘤手術報告，為台灣的神經外科發展打下基礎。

如今高齡95歲的他，即便已培育出杜永光、邱文達等神經外科界權威，桃李滿門，施純仁仍笑說，他願意成為永遠的學生，學習新知直到不能呼吸為止。1060318

(中央社)