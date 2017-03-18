BBC妙聞 六人行男星自爆揍過加拿大總理

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如「六人行」男星馬修派瑞自爆痛扁過加拿大總理杜魯道；食物掉地5秒內撿起來還能吃「係金ㄟ」；以及蜘蛛食量驚人。

●馬修派瑞自爆 曾揍過加拿大總理

風靡全球的美國影集「六人行」演員馬修派瑞（Matthew Perry）自爆，幼時曾揍過加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。

根據「每日郵報」網站（MailOnline），美國出生的馬修派瑞，是在加拿大渥太華長大，他說他唸5年級時，跟朋友一起圍毆過比他們小兩歲的杜魯道，原因是「純粹嫉妒」他運動神經發達。

現年47歲的馬修派瑞上「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）時爆料：「他當時體育很好，我們很爛，所以純粹是因為嫉妒，我們就揍了他一頓。」

「他爸爸是當時的總理，但我們不是因為這個原因才揍他。我想他是學校裡我們唯一可以打的孩子…我不想吹噓這件事。這實在太糟糕了，我當時是個蠢小孩。」不過他也自我解嘲說，這件事或許也刺激到杜魯多，讓他能夠奮發向上，達到今天這種成就。

●蜘蛛每年吃多達8億公噸昆蟲

生物學家算過全球蜘蛛1年吃掉4億到8億公噸主為昆蟲的獵物，幾乎是人類每年吃掉的肉類魚類重量。這份研究報告刊登在期刊「自然科學」（Science of Nature）中。

主導這次研究的巴塞爾大學科學家尼菲勒（MartinNyffeler）表示，全球所有蜘蛛重量達2500萬公噸，每年捕食4億到8億公噸的昆蟲。

科學家表示這些數字雖然嚇人，但也希望藉由他們的研究，讓大家了解蜘蛛在全球食物網中的重要性。

尼菲勒說：「雖然蜘蛛捕殺大量草食性昆蟲，但藉此有助植物不受昆蟲的侵害。」

●食物掉地上 5秒內還是能撿來吃

有些人說如果食物不小心掉在地上，5秒內撿起來還是可以吃，但吃起來是安全的嗎？

根據BBC，阿斯頓大學（Aston University）食品安全專家希爾頓（Anthony Hilton）教授表示，迅速撿起還能吃的「5秒定律」通常來說是對的。

他說，如果如果食物掉在地上沒有很久，就不會有時間沾附上有害的病菌，除非黏上你肉眼看得到的髒東西，否則還是可以吃的。

食物質地和地板材質跟5秒定律也有關係。例如，比起地毯，磁磚等平滑表面的地板更可能黏附細菌。濕黏的果醬或冰淇淋也很容易沾上髒東西。

●PM2.5紫爆 吞維他命B可能有保護效果

根據最新的小樣本人體試驗顯示，吞維他命B可能對空氣汙染造成的人體傷害有些保護效果。但研究人員強調仍需後續研究。

據BBC報導，美國研究人員發現高劑量的維他命B可能「完全抵銷」細懸浮微粒對人體造成的損害。

根據這項發表在國家科學院學報（Proceedings ofthe National Academy of Sciences）的人體試驗研究，科學家團隊想瞭解暴露在PM2.5環境下的影響是否會因天天攝取維他命B而減緩，這些維他命B包括2.5毫克葉酸、50毫克維他命B6，及1毫克B12。

10名自願者剛開始暴露在乾淨的空氣下，同時服用安慰劑，以測量他們的基本反應。同批自願者之後接受高劑量維他命B，同時暴露在高濃度的PM2.5環境下。

研究人員發現服用4週的維他命B，可以抑制PM2.5在10個基因定位上的效果約28-76%。他們發現在粒線體DNA方面有相近的降低效果。（譯者：中央社陳昱婷）1060318

(中央社)