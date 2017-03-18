新秀張育成大聯盟春訓 打擊終於開張

美國職棒大聯盟MLB春訓賽事，克里夫蘭印地安人隊今晚對壘德州遊騎兵隊，擅長把關游擊的台灣新秀張育成打擊終於開張，8局上替補站上打擊區，擊出2壘安打。

這場比賽印地安人先攻，首局先馳得點2比0領先，2局上再添分數3比0，遊騎兵3局下展開反攻，連下2城，雙方只有1分差。

8局上，印地安人1出局，教練團決定換下這場比賽2次打擊都沒表現的先發游擊手Eric Stamets，讓張育成上場打擊。

張育成面對遊騎兵的中繼投手華格納（Tyler Wagner），擊出左外野方向2壘安打，進占得點圈，可惜之後打者不幫忙，接連擊出內滾地被封殺，3出局留下殘壘。

9局下張育成上場守備，替球隊抓下2個出局數，其中1個展現守備美技，反手擋下可能穿出防線的滾地球後，傳給2壘手封殺推進壘包的跑者。

張育成這支安打是今年春訓的首安，截至目前為止他在春訓熱身賽的表現，共出賽9場10打數1安打，打擊率剛好1成。

去年美國職棒小聯盟在退役航艦中途島號，舉辦史無前例全壘打大賽，張育成留下首次航母全壘打大賽台灣人不缺席紀錄，他的哥哥張進德今年也投入匹茲堡海盜隊的春訓，不過目前已返回小聯盟。1060318

(中央社)