課審會委員改聘 課綱程序將重走

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十二年國教課綱原預定民國107年8月正式上路，但因委員資格認定方式變動，重新改聘12名委員。課審會今天決議，將重走一遍程序，預計4月底召開大會。

課審會學生代表日前踢爆課審委員組成違法，依規定「球員兼裁判」的委員最多只能1/5，但各組均超過法定比例。教育部和法律學者諮詢後，同意採最嚴格認定，改聘12個委員。

教育部今天召集上百位課審會委員，討論後續處理事宜，國教署長邱乾國會後表示，今天會議決議是「改聘」而非「補聘」，因此為完備法律程序，確認後續程序還要再重走一次。

邱乾國進一步表示，包括各組要重新推派正副召集人、跨組委員等，運作原則也要再討論一次，之前審過的領綱也必須重新來過。

今天會議也同時決議，之後分組會議從一週一次改成2週一次。邱乾國解釋，之前週週開會，委員無法負荷，審查品質受到質疑。

至於十二年國教課綱是否會因此延後上路？邱乾國表示，4月底召開課審會大會後，教育部就會有決定。1060318

(中央社)