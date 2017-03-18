基層漁會代表選舉登場 南縣區漁會選情平和
南縣區漁會今天進行第11屆會員代表選舉，預計將選出61位會員代表及58名漁民小組組長，投票期間從上午9點到下午3點止，這次南縣區漁會會員代表中多為同額登記，僅學甲、北門、將軍三個投票所有競爭，一早就擠滿排隊人潮，警方也到場維持秩序，現場狀況平和。
南縣區漁會統計，本屆具有投票資格的漁民會員約有5萬3千人，今天產生會員代表、小組長後，3月底再選出新任理、監事，4月再改選理事長及常務監事，並聘任總幹事。
(中時)
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