超沒公德心 漁港廁所清出長絲襪及石頭
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港是熱門遊憩景點，清潔人員從去年陸續發現港區公廁馬桶及管線常遭襪子、尿布及石頭等異物堵塞或破壞，縣府管理單位屢修屢壞，相當頭疼，呼籲遊客發揮公德心。
龍鳳漁港是縣內重要漁港，每逢假日及國定假日吸引各地觀光客來漁港賞景吃海鮮，漁港公廁使用率高，即便在財政困窘的大環境下，縣府每天仍派2名清潔員駐點公廁並負責港區清潔維護，提供遊客乾淨如廁空間。
農業處表示，上個月才全面檢修及疏通公廁，近日發現阻塞，原以為是水壓不足，派員查修竟從管線裡發現類似濕紙巾或絲襪長狀異物，十分噁心，公廁水槽與廁所門也遭破壞，對於部分公德心低落遊客或蓄意破壞行為，縣府只能無奈搖頭。
漁港主要供漁業使用，基於資源共享，港區公共設施目前仍開放供遊客免費使用。縣府呼籲遊客發揮公德心，若發現惡意破壞情形，立即通報現場清潔人員。
(中時)
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