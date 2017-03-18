WBC》波多黎各F組冠軍 4強戰荷蘭

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波多黎各擊敗美國後，歡喜慶祝勝利。（美聯社）

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靠著1局下連敲6安、攻4分奠定勝局，與對手6局下致命暴傳奉送2分，波多黎各18日以6比5力克地主美國，2連勝不但提前晉4，而且確定拿下F組第1，將與E組第2荷蘭拚搶決賽門票，尋求連兩屆經典賽都進入冠軍戰。

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同為1勝1敗的美國、多明尼加19日交鋒，確定F組只會有2隊獲2勝以上，確定波多黎各晉級。此外，兩隊戰績相同優先比較對戰成績，波多黎各對美、多都已拿下勝利，也確定以分組第1之姿出線。

美國落敗，也確定2連敗的委內瑞拉提前淘汰。F組最後1張4強門票，就看美、多對決誰是贏家。

(中時電子報)