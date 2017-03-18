印尼政壇新風潮 Blusukan當道

「總統今天去哪裡Blusukan（下鄉視察）？」。「Blusukan」已成為印尼政治人物貼近民意的治理方式及新聞熱點，唯有如此，民眾才會真切感受到官員與民同呼吸。

「Blusukan」一詞用在一般人日常生活中的語境上就是「到處亂走」的意思，是一種口語化的爪哇語。不過，這個詞用在政治人物上可就大不相同了。

Blusukan是指大人物（政要、官員）在未事先通知各地下級單位、即興的情形下，親自到各地去視察，聽取民情，避開地方官僚做假敷衍同時又能監督官僚平日施政。即類似「微服出巡」、 「下鄉視察」的做法。

舉凡印尼文報紙、媒體上，經常可以看到政治人物的新聞與「Blusukan」一詞連結在一起。

這也是印尼總統佐科威的招牌風格。他從政以來，最喜歡「Blusukan」，成為他親民風格的代名詞。

佐科威曾表示，「Blusukan」的原則是聽取民情，並表示這也是監督官僚作業的方式。

佐科威2005年7月當選梭羅市長，2012年10月當選為雅加達省長，任期未滿兩年即被推選為印尼國家元首。短短幾年的仕途三級跳，在印尼政治史上相當罕見。

媒體普遍認為佐科威之所以如此成功，廣受民眾愛戴，應歸功於他的「Blusukan」政策奏效，印尼民眾就愛這一味。

繼佐科威之後, 雅加達省長鍾萬學也喜歡經常「Blusukan」，不同的是，他會把「Blusukan」的過程直播上臉書，同步播放。

鍾萬學近日前往容易淹水的東雅加達嘉丁賈拉（Jatinegara）視察，輕裝簡從，也沒有引領大批媒體採訪，而是透過臉書直播的方式，讓廣大民眾看到他「Blusukan」的內容。

不過，到底「Blusukan」是真的突擊視察，還是另一種形象操作的公關策略，其實很難界定清楚。

例如，一些印尼政要下鄉視察建設時，幕僚團會事先發活動通知給一些媒體，而這樣的「Blusukan」似乎就有些「安排」、「設計」的成分了。1060318

(中央社)