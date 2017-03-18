波多黎各進4強 美國多明尼加生死鬥

世界棒球經典賽8強複賽，波多黎各靠著首局連6安打的下馬威，以6比5擊敗美國，搶下4強門票；美國將在19日決戰多明尼加，勝者晉級。

上屆亞軍波多黎各是繼日本、荷蘭之後，第3支搶下4強賽席次的隊伍。

在聖地牙哥教士主場的複賽分組4隊，波多黎各以2勝0敗篤定晉級。美國、多明尼加戰績同是1勝1敗，兩隊在台灣時間19日上午10時交手，決定最後一個4強席次。

波多黎各預賽3戰全勝，複賽先贏多明尼加、再贏美國，以5連勝之姿篤定晉級4強準決賽。波多黎各19日還有對委內瑞拉一戰，但無關晉級。

今天這場波多黎各、美國之戰，9局上掀起最後高潮，3比6落後的美國隊在二、三壘有人的情況下，克勞福（Brandon Crawford）一棒掃出三壘安打，把分數追成5比6。

波多黎各終結者狄亞士（Edwin Diaz）這時候穩住陣腳，用三振抓下9局上的第3個出局數，在驚濤駭浪中拿下比賽的勝利。

波多黎各首局連6安打攻勢、先拿4分，使得美國一路苦追。美國在2局由何斯默（Eric Hosmer）安打送回1分，5局、6局各有波西（Buster Posey）、瓊斯（Adam Jones）敲陽春砲，直到9局才拉近比數。

波多黎各首局4分奠定勝利基礎，6局趁著美國三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）發生致命失誤，攻下關鍵2分，終場以6比5獲勝。

19日這場生死鬥決定最後一張4強賽門票，多明尼加是上屆經典賽冠軍，美國隊在過去3屆只有2009年那1次打進4強，美國上一屆在第二輪連輸波多黎各、多明尼加遭到淘汰。1060318

(中央社)