波多黎各進4強 美國多明尼加生死鬥
世界棒球經典賽8強複賽，波多黎各靠著首局連6安打的下馬威，以6比5擊敗美國，搶下4強門票；美國將在19日決戰多明尼加，勝者晉級。
上屆亞軍波多黎各是繼日本、荷蘭之後，第3支搶下4強賽席次的隊伍。
在聖地牙哥教士主場的複賽分組4隊，波多黎各以2勝0敗篤定晉級。美國、多明尼加戰績同是1勝1敗，兩隊在台灣時間19日上午10時交手，決定最後一個4強席次。
波多黎各預賽3戰全勝，複賽先贏多明尼加、再贏美國，以5連勝之姿篤定晉級4強準決賽。波多黎各19日還有對委內瑞拉一戰，但無關晉級。
今天這場波多黎各、美國之戰，9局上掀起最後高潮，3比6落後的美國隊在二、三壘有人的情況下，克勞福（Brandon Crawford）一棒掃出三壘安打，把分數追成5比6。
波多黎各終結者狄亞士（Edwin Diaz）這時候穩住陣腳，用三振抓下9局上的第3個出局數，在驚濤駭浪中拿下比賽的勝利。
波多黎各首局連6安打攻勢、先拿4分，使得美國一路苦追。美國在2局由何斯默（Eric Hosmer）安打送回1分，5局、6局各有波西（Buster Posey）、瓊斯（Adam Jones）敲陽春砲，直到9局才拉近比數。
波多黎各首局4分奠定勝利基礎，6局趁著美國三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）發生致命失誤，攻下關鍵2分，終場以6比5獲勝。
19日這場生死鬥決定最後一張4強賽門票，多明尼加是上屆經典賽冠軍，美國隊在過去3屆只有2009年那1次打進4強，美國上一屆在第二輪連輸波多黎各、多明尼加遭到淘汰。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。