WBC》3／18戰績 委內瑞拉慘遭淘汰 美、多搶搭4強末班車

美國的B.克勞佛（右）在9局上撲上三壘，但從重播畫面來看應是出局。（美聯社）

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美國18日以5比6不敵波多黎各，不但替晉級4強增添難度，也讓2連敗的委內瑞拉提前遭到淘汰。本屆經典賽最後1張4強門票，取決於19日的美國vs.多明尼加，由勝方取得與E組冠軍日本拚搶決賽席位的資格。

(中時電子報)

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