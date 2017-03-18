金門大學博雅講座 張國治帶春天回故鄉
金門大學「金門博雅講座」昨邀請集畫家、攝影家、詩人與作家於一身的台灣藝術大學視覺傳達設計系教授張國治以「在地文化的設計美學與創意」為題，分享他對地方傳統文化轉型的關注與研究心得，洋溢繾綣故鄉情懷及充滿延伸感的講演內容，讓現場滿座聽眾如沐春風。
1975年自金門高中畢業的張國治，負笈台灣求學和工作，目前是國立台灣藝術大學視覺傳達設計系教授，曾任系主任、文創處處長，不但是一位畫家、攝影家，同時也是詩人、作家，在藝文界素負盛名。
張國治在演講中開心分享他在油畫、素描、攝影與文字的多樣創作，尤其是早年軍管時期留下的影像與繪畫記錄，更可見證數10年來金門人文、地景的變化。這些最真確、原始的作品均深具追索金門前進軌跡的歷史意義，也可做為鄉親思考如何在保有家鄉在地特色與發展進步之間，取得平衡與維繫價值的參考。
張國治在講演中還特別朗誦自己創作的〈歸來〉與〈沒有違禁的16歲-給兒子張容瑄〉2首詩，與年輕學子分享他的青春歲月印記與感懷。
張國治指出，文創的發展或推動是一個地方翻轉的動能之一，但它不能捨棄地方文化的溯源，以及原始元素的再生和利用。金門無論自然環境、人文與歷史背景，乃至於常民生活、民俗節慶、產業資源等都十分豐富，政府與民間應該一起努力找出地區的故事、意象，從生活中落實在地文化的形塑與文化行銷。
張國治也以創意思考可超越物質極限性，無論身處金門或台灣，都不能讓有形的空間侷限充滿無限可能的自由心靈，勉勵青年學子走出思維框架，以更寬廣的視野和進取作為，來看待和建構自己的未來。
(中時)
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