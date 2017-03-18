田中美保結婚4年胖成這樣 網友傻眼

田中美保婚後難得現身螢光幕。(取自日網)

田中美保明顯發福。(取自日網)

日本超人氣名模田中美保，自2012年閃嫁前足球國手稻本潤一，就逐漸淡出螢光幕，專心在家相夫教子。34歲的她日前難得再次受邀在節目亮相，身材明顯脹爆，而且笑起來還露出雙下巴，與昔日纖細身材判若兩人，令日本網友都驚呆了！

田中美保在日本出道超過18年，其一頭清新短髮與好身材，讓她穩坐當家名模之位，未料結婚4年後再次現身螢光幕，整個人身材大走樣，爆肥又露出雙下巴的模樣，驚呆一票網友，紛紛直呼「是婚後太幸福了嗎」、「美保怎麼胖成這樣了」、「變馬場園(日本女諧星)了」、「稻本女粉絲表示欣慰」。

(中時電子報)