身分不明歹徒闖入 樹林區男子被刺

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今（18）日清晨5時許，新北市樹林區俊英街某社區大樓2樓出現3名陌生男子，向住戶林姓女子表明是其兄的友人，林女不疑讓3人入內，不久卻從隔壁傳來爭吵聲響，林女跑出查看，見哥哥與3男扭打成團，其中1人持利器刺傷哥哥腰間，隨即奪門逃逸。

林女立即向警、消報案，32歲林姓男子腰間有3公分寬刀傷，幸無生命危險，隨後已送亞東醫院救治。

警方調閱大樓監視器，掌握3名歹徒相貌，但因被害人仍在開刀，無法問詢，原因有待釐清。林女亦向警方表示，並不認識3名歹徒，不知衝突原因。警方現正積極追緝行凶歹徒。

(中時)