瑞典遊客流落澎湖 員警協助完成旅行
瑞典背包客Jonas Ostlund嚮往世界美麗海灣澎湖之美，卻意外流落在吉貝島上，所幸白沙分局吉貝派出所發現，及時解決了投宿的民宿，順利瀏覽澎湖的海天美景。
白沙分局吉貝所警員陳益民在轄區探訪時，發現有名外國遊客，因語言不通正與村民比手劃腳，主動協助並帶返所內了解其需求。
吉貝所長呂豪詩以簡單外語溝通得知，來自瑞典的背包客Jonas Ostlund，因嚮往世界美麗海灣澎湖之美，獨自由瑞典前來澎作4天3夜自助旅行，在前往澎湖北海知名景點吉貝沙尾遊覽，卻找不到下榻民宿，因語言隔閡，無法與村民溝通，所幸員警及時出手協助。
瑞典背包客Jonas Ostlund在完成澎湖美麗海灣旅遊及警察優質友善的服務，留下美好印象。1060318
(中央社)
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