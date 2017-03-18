瑞典遊客流落澎湖 員警協助完成旅行

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瑞典背包客Jonas Ostlund（左）嚮往世界美麗海灣澎湖之美，卻意外流落在吉貝島上，所幸白沙分局吉貝派出所發現及協助，才能順利瀏覽澎湖的海天美景。（澎湖白沙分局提供）中央社 106年3月18日

瑞典背包客Jonas Ostlund嚮往世界美麗海灣澎湖之美，卻意外流落在吉貝島上，所幸白沙分局吉貝派出所發現，及時解決了投宿的民宿，順利瀏覽澎湖的海天美景。

白沙分局吉貝所警員陳益民在轄區探訪時，發現有名外國遊客，因語言不通正與村民比手劃腳，主動協助並帶返所內了解其需求。

吉貝所長呂豪詩以簡單外語溝通得知，來自瑞典的背包客Jonas Ostlund，因嚮往世界美麗海灣澎湖之美，獨自由瑞典前來澎作4天3夜自助旅行，在前往澎湖北海知名景點吉貝沙尾遊覽，卻找不到下榻民宿，因語言隔閡，無法與村民溝通，所幸員警及時出手協助。

瑞典背包客Jonas Ostlund在完成澎湖美麗海灣旅遊及警察優質友善的服務，留下美好印象。1060318

(中央社)