假人挑戰風行 4000人挑戰世界紀錄
正風靡全球的假人挑戰今天在台中市一家樂園上演，業者邀集4000名民眾一起挑戰世界紀錄，並完整紀錄停格瞬間。
全球最夯的假人挑戰風潮席捲來到台中市，麗寶樂園度假區與民間團體一起用創意活動做公益，今天邀集4000名民眾一起挑戰世界紀錄，園方同步邀請300名公益團體孩童及其家人免費入園暢玩，提前歡慶兒童節，一起度過難忘的歡樂假期。
業者指出，這場挑戰世界紀錄的假人秀遍布園區內的6大場景，人數多達4000人，場面浩大壯觀，還安排3台攝影機、空拍機等專業團隊，完整紀錄有如魔法般的停格瞬間。
現場不只有新人在浪漫歐風的Outlet鐘樓前拍照慶祝，還有少林寺、足球隊、棒球隊也都一起來逗熱鬧；更有全台最夯的雙層觀光巴士上面載有搖滾樂之王貓王等一行人，變裝打扮帶著樂器前往全台灣最大的摩天輪，宛如嘉年華，熱鬧又有趣。
這場活動有高達4000多名民眾自發性響應參加，白天參與假人秀挑戰、暢玩樂園、逛outlet，晚上還有群星嘉年華演唱會，金曲獎台語歌后張秀卿、搖滾樂團Hot Shock等輪番熱力演出。
麗寶樂園度假區副總王永豪表示，同步邀請300名公益團體孩童及其家人參加，包括腦麻罕病發展遲緩的身障家庭、台中市山海屯脊髓損傷協會以及財團法人台灣省天主教新竹教區附設私立藍天家園等，希望可以透過有趣的活動，讓這些孩子可以與家庭一起走向戶外，感受各種來自社會上的關懷善心，也藉此傳遞愛與關懷的種子。1060318
(中央社)
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