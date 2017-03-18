除了代表公務員發聲 李來希專業是這個

外界認識的公務員協會理事長李來希（圖）是為年金改革發聲的重要人士，但他也是勞動部技監。李來希很自信說，已經很少人像他一樣這麼懂勞動法令。中央社記者余曉涵攝 106年3月18日

外界認識的公務員協會理事長李來希是為年金改革發聲的重要人士，但他也是勞動部技監。李來希很自信說，已經很少人像他一樣這麼懂勞動法令。

被譽為最嗆公務員的李來希，外界往往都只關注他在年金改革議題上為公務員發聲的一面，但其實李來希除了是公務員協會理事長之外，也是勞動部技監。

這幾年雖然李來希將精力投入在年金改革上，但他仍然堅守勞動部技監的崗位，出席年金改革和協會活動都有按照規定請假，也常會提供許多意見給歷任的勞動部長參考，並認為近期的勞基法爭議很多都是「新創」惹的禍。

「部會首長懂得用我是他的福氣」李來希說，他任公務員一路走來自認很敬業，他的意見比較多也比較尖銳，而現在很多部長都不知道用人，雖然他升遷不太順利，但勞動部仍還需要他。

「勞動部有勞動知識跟勞動領域比我專業的人不多」，李來希表示，如果過去的勞動部長願意聽他的建議，那現在不會有這麼多的一例一休等爭議出現。但李來希說，他已經盡事務官應盡的責任，如果政務官不聽那就只好自己收拾。

李來希表示，很多時候政策錯誤後面就很難去收拾，像是勞保年金化當初沒有把責任弄清楚，才造成後續的負債問題。李來希說，當時他有提出應該要分段計算，但時任勞委會主委王如玄並未採納，才造成現今的狀況，甚至波及到軍公教的年金。

一例一休也是一樣，李來希透露在討論階段時，他就提出勞基法是外來的東西，而傳統台灣社會是沒有勞動基準概念的，台灣人是日出而作，日落而息的，並沒有1天工作8小時的概念，也沒有做7休1的概念。而全世界沒有一個國家有一例一休，所以才有很多問題。

「勞動基準是外來產物」李來希說，外來產物移植到台灣來，其實不需要太多創意，只要照先進國家的去抄即可，但台灣的勞基法卻只抄一半，剩下的一半則自己創造。「今天台灣勞動基準出了問題，都是自己創造出來的」。

李來希表示，如果勞基法將國外的翻譯成中文就很好用，勞動基準其實很簡單就是工時、工資、休息、休假，就沒有了，「但我們的勞基法包山包海，不僅有這4項，還有勞動契約、職災補償跟退休制度，今天出問題的就是這些新創的東西」。

「創造一個沒有的東西，解決一個沒有的東西」李來希說，當然會造成很多問題，但當時法規會的主持人說一例一休的政策已經決定，他也只好默默的生氣退席，李來希說「如果當初聽我的，就不會有問題」。

李來希也提出他支持廢除公務員的颱風假，讓勞工跟公務員一視同仁。李來希說颱風本來就沒有假，回歸勞動基準來看，因天災事變，雇主可以要求勞工回來上班，但現在卻不是。

李來希說，但公務員有放假才讓勞工要求有假，颱風來時公務員應該要幫民眾看守好，如果不解決這件事情，一直主張要解決勞工問題，但其實只要廢除公務員的颱風假，勞工就可以回歸勞動基準。

李來希說，雖然拿掉颱風假，但颱風來，勞工或公務員要不要上班，應由勞工或公務員自己決定，因為路況跟天氣狀況只有當地人最清楚，不能由遠在天邊的地方首長來宣布。1060318

(中央社)