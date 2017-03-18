西恩潘女兒自慰片遭駭外流 小珍妮佛又剉著等！
好萊塢這幾天「駭」不停，繼艾瑪華森與亞曼達塞佛瑞私密照接連外洩後，現在就連影帝西恩潘的女兒蒂倫潘（Dylan Penn）也遭駭，傳出不僅有裸照外洩，甚至傳出有自慰影片流出。
小珍妮佛先前被駭客流出一堆裸照，讓她當時氣憤不已，儘管駭客最終遭捕判刑，但還是許多駭客絲毫不畏懼，亞曼達塞佛瑞才被貼出一系列與舊愛的裸照以及口交照，沒想到現在又傳出包含西恩潘女兒蒂倫潘也遭駭，就連女星蘿絲麥高文（Rose McGowan）也都是受害者。
蒂倫潘被駭的照片包含她露胸照鏡子以及全裸自拍照等，但更人咋舌的，是傳出還有疑似是她自慰的影片。好萊塢接連而來的駭客犯案，讓許多女星都相當害怕，不過據悉駭客還放話，表示還有下一波，且曾是最大受害者的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯又在名單中，令人震驚！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。