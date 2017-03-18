西恩潘女兒自慰片遭駭外流 小珍妮佛又剉著等！

西恩潘女兒蒂倫潘傳出自慰片段外流！（圖／達志影像）

好萊塢這幾天「駭」不停，繼艾瑪華森與亞曼達塞佛瑞私密照接連外洩後，現在就連影帝西恩潘的女兒蒂倫潘（Dylan Penn）也遭駭，傳出不僅有裸照外洩，甚至傳出有自慰影片流出。

小珍妮佛先前被駭客流出一堆裸照，讓她當時氣憤不已，儘管駭客最終遭捕判刑，但還是許多駭客絲毫不畏懼，亞曼達塞佛瑞才被貼出一系列與舊愛的裸照以及口交照，沒想到現在又傳出包含西恩潘女兒蒂倫潘也遭駭，就連女星蘿絲麥高文（Rose McGowan）也都是受害者。

蒂倫潘被駭的照片包含她露胸照鏡子以及全裸自拍照等，但更人咋舌的，是傳出還有疑似是她自慰的影片。好萊塢接連而來的駭客犯案，讓許多女星都相當害怕，不過據悉駭客還放話，表示還有下一波，且曾是最大受害者的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯又在名單中，令人震驚！

(中時電子報)