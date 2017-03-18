看中馬國發展 阿里巴巴砸482億設貨運中心

阿里巴巴集團即將在馬來西亞進行投資，馬雲（圖左）與首相納吉（圖右）將於下週宣布。（圖/美聯社）

大陸電商龍頭阿里巴巴，看中馬來西亞未來的發展，即將砸下70億馬幣（約482.5億台幣）的資金，在吉隆坡國際機場航空城（KLIA Aeropolis）新設立面積100平方公里的區域貨運中心。隨著阿里巴巴在馬國的業務日漸擴大，馬雲也逐漸將眼光轉向東南亞區域，去年11月更獲得馬國首相納吉（Najib Razak）聘為該國經濟顧問，有意協助馬來西亞成為東盟（ASEAN）的物流轉運中心。

據路透社（Reuters）報導，相關業務消息指出，旗下擁有支付寶、淘寶等品牌的阿里巴巴集團，將在吉隆坡國際機場航空城，新設立佔地面積約100平方公里的區域貨運中心，要借重馬國的地理位置與發展優勢，成為繼新加坡之後，第二個東南亞國協的物流轉運中心。這將是阿里巴巴第一次對馬來西亞投資，金額高達70億馬幣（約482.5億台幣）。去年底被馬國首相納吉聘為經濟顧問的馬雲，再次將事業版圖擴張至東南亞地區。

馬雲旗下的阿里巴巴集團，近年來將投資眼光轉向東南亞地區。（圖/美聯社）

大陸與馬來西亞的雙邊貿易也逐漸加溫，首相納吉去年訪問北京後，帶回至少14項商業協議，其中包含海軍艦艇與馬來西亞高鐵計畫案，總共金額344億美元（約1.04兆台幣）。目前正在著手興建「數位自由貿易區」（Digital Free Trade Zone）的馬來西亞，期望成為繼新加坡之後，下一個崛起的區域中心，尤其以貨運物流為主。

馬雲近年來將眼光轉向正在蓬勃發展的東南亞地區，2014年收購《新加坡郵報》（Singapore Post）14.4%的股份，並於去年底，投入約10億美元（約304.8億台幣）收購新加坡商Lazada，是東南亞最大的電商平台，同時收購泰國電子支付公司Ascend Money約2成股份。

(中時電子報)