到烏來吃什麼 試試綠保標章珠蔥
烏來著名的綠保標章農產品廠商「葛思悠農場」，由手藝堪比大廚的農場主人秀菊阿姨掌廚，所研發的道地私房菜「珠蔥炒香菇」清香鮮甜，也讓喜歡體驗大自然的民眾想來嚐鮮。
葛思悠農場是11年前由王維南和李秀菊夫妻成立，退休的他們熱愛大自然，因以不使用化學農藥及肥料的方式，栽種各式各樣的泰雅族傳統食材，像是馬告、桂竹筍、光果龍葵、珠蔥等，也有任由保育類的台灣藍鵲飽食香甜的野生香蕉。
烏來與平溪素以盛產「珠蔥」著稱，因氣候適宜，所生產珠蔥的質地特別柔順細緻，而且用紅蔥頭培植出來的珠蔥，具特殊氣味不會吸引昆蟲啃食，一年四季都可採收，又以春季生產的珠蔥品質與口感最佳，因此饕客們絕對不能錯過道地又新鮮的「珠蔥炒香菇」。
由秀菊阿姨精挑細選農場裡濃郁鮮香的新鮮珠蔥，加上用段木細心培育出來的厚實香菇，香氣十足的清脆珠蔥，拌炒著鮮嫩清甜的香菇令人回味無窮，去烏來時不妨到葛思悠農場品嚐這道私房好菜。
新北市農業局表示，綠色保育標章農產品，是結合農業生產及生態保育的認證，農民不使用化學肥料以及農藥的友善耕作方式，改善當地的環境，新北市目前已有36戶農友取得綠色保育標章。
農業局指出，他們不但生產健康的農產品，也提供農地給保育類野生動物如翡翠樹蛙、台灣藍鵲、山羌作棲息地，顯示生態保護與農民經濟兼容並行的可能性，歡迎民眾至烏來遊玩及品嚐道地的珠蔥料理，體驗不一樣的烏來風貌。1060318
(中央社)
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