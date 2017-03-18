利菁好勝事業心強 明年大好運報到

命理師江嘉葉看好利菁明年好運將至。（圖／中時資料照片）

綜藝天后利菁近來因與羅霈穎昔日恩怨引發討論，紅鞋事件使得兩女鬧得不可開交，然而利菁先前因身體健康因素淡出演藝圈，今年重新出發，於中天主持《麻辣天后傳》備受好評，命理師江嘉葉看好她有望重回主持天后地位，因面相財庫飽滿、額頭看來事業心強，明年大好運將至，成就更勝之前。

江嘉葉說，利菁耳垂下方骨頭堅硬，好勝心強，期望闖出一片天地，依命理來看，利菁眼皮閉合時，閃爍星光點點，主財庫飽滿，且善於理財，額頭中上方堅硬有氣，事業心強，此外魂魄乾淨無雜氣，為成功之相，大強運能持續多久，端看利菁行善立德多寡，福報存摺累積多少。

(中時電子報)