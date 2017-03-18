球后豹子膽 駕照到手就上高速公路
我國羽球一姐戴資穎，練球、世界各地征戰之餘，還抽空學開車。年前汽車駕照終於到手，「小戴」沒有新手開車的畏怯，過年期間就開上高速公路，見識到球后膽量。
就算練球再忙，戴資穎仍擠出時間上駕訓班，「雖然我上課時間很不固定，但我課都有上完，考試也過了。」駕照才到手，「小戴」迫不及待上駕駛座，過年還開上高速公路，「強心臟」的球后開高速公路完全不怕，倒是媽媽比她還緊張。
「可能我追求速度感，所以不怕上高速公路。」戴資穎笑說，「倒是媽媽說看我開車，看到兩隻眼睛都酸了，在後座都在幫我看路況。」
難得北上戴資穎行程滿檔，才拍完母校北市大招生宣傳片，接續馬不停蹄拍贊助商影片，不過貴為球后的「小戴」完全沒架子，球迷拍照也來者不拒。
目前積分8萬7911分的戴資穎，與居次7萬4026分的南韓城池炫拉開差距，下一站是4月初的馬來西亞頂級超羽賽，「小戴」曾在2013年封后，不過該年還未升格頂超賽，去年決賽不敵泰國依瑟儂「銀」恨，今年尋求重返后座。
(中時電子報)
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