無垢《潮》2018赴蒙特婁 Danse Danse 演出

無垢舞蹈劇場再創心靈震顫之作《潮》，將赴加拿大巡演。（國家兩廳院提供）

無垢舞蹈劇場最新作品《潮》上週在台北首演後造成轟動，將於2018年前往蒙特婁最大的現代舞藝術節Danse Danse 演出，以及渥太華與溫哥華等加拿大境內展開為期一個月的巡演，這也是無垢首赴加拿大演出。

目前確定行程為2018年1月24日至27日，在蒙特婁 Danse Danse 演出，地點THÉÂTRE MAISONNEUVE。

(中時)