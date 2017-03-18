安迪沃荷普普風毛澤東 4月香港拍賣
普普風教父、美國藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）1973年繪製的一幅毛澤東肖像4月將在香港拍賣。這系列畫作4年前在中國大陸展出時曾被撤下，外界擔心這次拍賣也會受到中國大陸買家抵制。
綜合法國國際廣播電台（RFI）與法新社報導，這幅高127公分、寬107公分的作品已運抵香港，將於4月2日拍賣。
這幅作品創作於1972至1973年，可能是安迪沃荷在時任美國總統尼克森（Richard Nixon）1972年訪問中國大陸、會見中共前領導人毛澤東之後創作的。
拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，藝術收藏市場近年在亞洲發展強勁，特別是中國大陸。這次將是西方現代藝術畫作首次在香港拍賣，這幅作品拍賣價預料將達1500萬美元，可能創亞洲市場繪畫拍賣最高紀錄。
然而，上海和北京2013年舉辦的安迪沃荷作品巡迴展時，就曾撤下10幅毛澤東頭像畫系列作品。安迪沃荷美術館曾表示，陸方主辦單位對展出這些作品表示憂慮，撤下作品是雙方商議後的共同決定。
對此，蘇富比表示，希望人們對藝術品的真正欣賞會取代政治因素帶來的擔心。
拍賣組織人杜依舜（Isaure de Viel Castel）則表示，拍賣的是藝術，希望不會受到政治因素影響。
被譽為現代普普藝術之父的安迪沃荷1982年曾到訪中國大陸，並在1987年去世。他曾創作數百件有關毛澤東的畫像作品。1060318
(中央社)
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