不滿離婚欲殺妻　恐怖情人落網

24歲王男(中)因不想離婚，涉嫌砍殺22歲黃姓妻子。(謝佳潾翻攝)

王嫌做案用兇刀。(謝佳潾翻攝)

長治鄉昨天驚傳少婦因欲離婚而慘遭丈夫砍殺3刀，所幸送醫後無生命危險，涉案的24歲王姓男子在行兇後不疾不徐離開案發現場，但當晚在自知逃不了後主動投案，並稱是太愛妻子不想離婚才會一時做錯事；警方起獲做案用檳榔刀，今天訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

屏東警分局指出，王嫌有毒品、殺人未遂等前科，還曾在內埔鄉以八家將為號召、吸收學生販毒，他與22黃姓妻子自去年結婚後，時常出現家暴問題，黃女因無法再忍受而向法院訴請離婚，不料卻招惹對方不滿引殺機，而昨天正是離婚官司首次開庭的日子。

昨天清晨5時許，王嫌到黃姓被害人工作的遊藝場求和，不料一言不合下竟上演全武行，王嫌先是將妻子狠摔在地，再拿出預藏的檳榔刀朝對方頸部、背部狂砍3刀，事後一副事不關己的離開現場，隨後跑到不知情的親戚家躲藏。

黃女送醫後雖無生命危險，但心疼她的姊姊憤而將此事公諸網路，請求大家幫忙緝凶。

案情曝光後，王嫌承受不住壓力，也得知法網難逃，當天晚上9時許在友人的陪同下向內埔警分局投案，他向警方表示自己很愛妻子，不想和她離婚，才會在一時激動、加上案發前有喝點酒，而犯下錯誤的舉動，今天訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

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(中時)