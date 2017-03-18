未來1級國際賽總教頭人選？楊培宏：本土優先
新任體育署長林德福昨天(17日)宣布，未來1級國際賽事由中華職棒負責組訓，並希望能採用任期制常設總教練，且不排除聘請外籍教練接任，此外，一旦採用任期制，中職4隊教頭因球季間長期帶隊征戰比較不適合，人選如何產生？還待日後討論。
一般認為，中職取得1級國際賽組訓權後，未來中華隊總教練應會從4隊教頭擇1，其中又以兩位本土人選Lamigo桃猿洪一中與富邦悍將葉君璋，接掌中華隊兵符的可能性最高。
但有人會問，中華職棒4隊教頭來來去去，可能因為戰績不理想隨時卸任，一旦被選為中華隊總教練，而在帶兵出征之前被球團解約，就有失當初挑選的原意，但如果中職方面若同意採用任期制常設總教練，這就不是問題了。
惟如林德福所說，中職4隊總教練球季中長時間帶隊征戰，若聘其中1人為常設總教練，就沒充裕時間觀察旅外與業餘成棒優秀球員，有利有弊，如何挑選，需中職聯盟及4隊動腦思考。
中信兄弟領隊楊培宏認為，以他個人立場，還是希望本土人選優先，不管是現任或卸任的中職或業餘成棒，只要有適當的人選都可以選，若真的找不到，再找洋教練擔任。
楊培宏表示，由土、洋擔任中華隊總教練各有優缺點，而洋教練的優點是，沒有人情包袱，挑選狀況好的員球員加入中華隊，而了解美職的環境，對國外球員的球風也較熟悉。缺點，對國內球員不熟悉，需長期在台觀察，至於如何挑選，以及常任或非常任，待日後再行討論。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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