健保卡詐騙 婦領百萬存款交假檢警
22歲黃姓詐騙集團車手，日前鎖定62歲羅姓婦人，稱羅婦健保卡被冒用領大量藥物，涉嫌違反藥事法，銀行帳戶也遭詐騙集團利用等，要求羅女將名下所有帳戶內金額及提款卡，交由檢警代為監管，驚慌的羅婦領出近百萬存款前往三重區中華路交給黃男，但詐騙集團已被警方掌握，趁黃男18日前往取款時當場逮人，並將黃嫌依詐欺罪嫌移送法辦。
羅婦接到詐騙集團電話後，驚慌地將名下帳戶內95萬5千元全數提領，並依詐騙集團指示，在三重區中華路和假冒檢警的黃嫌碰面，羅婦交出款項的時候，埋伏員警當場逮捕黃男，成功保住羅婦的現金。
警方現場起獲95萬5000元、提款卡2張和偽造之法務部行政清查執行命令及台北地院公證處說明書各1張等證物，並將黃嫌帶回偵辦，訊後將黃嫌依詐欺罪移送法辦。
(中時)
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