屏東就博會登場　VR看見職場新體驗

求職者體驗「VR(虛擬實境)看見職場」。(謝佳潾攝)

「2017屏東地區就業博覽會」今天盛大登場。(謝佳潾攝)

勞動部高屏澎東分署舉辦的「2017屏東地區就業博覽會」今天盛大登場，現場主打的「VR(虛擬實境)看見職場體驗」，成功幫助求職者認識職場環境，不少人在看完徵才廠商內部360度環景圖後，確定未來工作環境與自己期待相符，投遞履歷，廠商順利找到所需人才。

屏東就博會今年主打「VR專區」，其中一項「VR看見職場體驗」，是勞動部與屏東10家公司合作，包括汽車零組件製造業的春兆企業公司、製鎖業的安得烈公司、鋼鐵業的盟鑫金屬公司、泰翔精密鑄造公司、大江生醫公司、蘭花精緻農業的科隆國際生物科技公司以及麒悅企業公司、餐飲業的熊氏企業行、觀光飯店業的優生美地休閒農場與夏都國際開發公司等，透過提供360度廠房環景圖，助求職者體驗職場環境。

大江生醫公司農科分公司表示，公司今天釋出30個職缺，包括保養品研發工程師、液態研發工程師、機構設計工程師、研發工程師等，絕大多數薪水3萬5千元起跳。前來求職的民眾有35位，年齡介於25歲至35歲間，他們都是長期在北部工作，近來因想返鄉工作而到就博會求職。

這群求職者中，有位年輕人剛從大陸1間大學畢業，最近打算回鄉找尋研發工程師工作。他在向大江生醫公司面試官應徵工作時，得知VR看見職場體驗區，有提供該公司新產品開發實驗室環景圖，立即前往觀看，在確認自己可適應那個職場環境後，再回到徵才專區向面試官毛遂自薦，公司最後決定僱用他。

今年就博會現場，有了「VR專區」作為亮點，現場擠滿人潮，有3千多人共襄盛舉。勞動部勞動力發展署長黃秋桂表示，勞動部看準VR是未來極具發展性的產業，今天特別設立多項VR體驗，希望民眾在操作之餘，除了了解虛擬境技術在產業中的應用，也可藉由VR看見職場體驗，找到合適工作，廠商也可找到所需人才。

就博會還有設置「職訓課程體驗區」，提供手做西洋棋鑰匙圈、海洋風造型手機架、乘風破浪香蕉船、勇往職海調飲樂、天然海藻保濕化妝水、海洋精油SPA體療及精油調配DIY等九大體驗。

(中時)