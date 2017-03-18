無懼澤村賞洋投 大谷翔平敲2分炮

大谷翔平今在熱身賽敲出第2轟。(美聯社資料照)

(16:10更新內文)投打「二刀流」大谷翔平今在熱身賽，面對去年澤村賞得主、廣島隊洋投強森(Kris Johnson)，敲出2分打點全壘打。這是大谷翔平在熱身賽的第2轟，他14日上場，3打數2安打，包括1發全壘打。

左打的大谷翔平，今在第3局逮中強森偏高的切球(Cutter)，推打出左外野的2分炮。強森上季15勝7敗，自責分率2.15，奪下澤村賞。澤村賞是為紀念日本投手澤村榮治，選出當年最優秀的先發投手，類似美國的賽揚獎。

22歲大谷翔平，去年投出10勝4敗，自責分率只有1.86，主投140局，飆出174次三振；打者的大谷，出賽104場，敲出含22轟的104安，打擊率高達3成22，67分打點。大谷開季預計先以指定打擊身分出賽。

(中時電子報)