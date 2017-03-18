一休一例適用 蔡總統盼企業與勞動部溝通
「一休一例」新制上路，總統蔡英文今天表示，希望企業主與勞動部多溝通，在現行規定下規劃出最適合的排班模式，讓企業在營運沒有增加太大負擔的前提下，讓勞工有更好休息機會。
蔡總統今天前往台中出席「磐石會第19、20屆會長交接典禮」。對於近來有企業反映「一休一例」的新制度適用問題，蔡總統致詞時表示，現行勞動基準法中已有相關彈性的規定，過去大家不熟悉，以致並未妥善運用，希望企業主與勞動部多溝通，在現行規定下規劃出最適合的排班模式。
蔡總統也希望讓企業在營運沒有增加太大負擔的前提之下，讓勞工有更好的休息機會。
蔡總統說，期盼企業主能秉持勞資一體的精神，多瞭解勞工對工作環境與薪資情況的期待；希望大家一起努力，考量現在與未來產業發展所需要的人力及其運用方式，讓相關的制度適用，把人力資源運用與勞工權益保障帶入新階段。
蔡總統說，政府不會逃避責任，一定會找出一個讓產業持續發展、勞工權益得到保障，而國家經濟進一步向前的最好結果，創造三贏。1060318
(中央社)
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