涉洩密民事遭判賠 黃世銘上訴高院將開庭

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特偵組偵辦民進黨立委柯建銘涉關說案，前檢察總長黃世銘被依洩密罪判刑確定後，柯建銘提民事求償，一審判黃世銘應賠62萬元，黃世銘不服提起上訴。台灣高等法院訂23日首次開庭。

102年間爆發前總統馬英九與立法院長王金平的「九月政爭」事件，特偵組曾召開記者會，指控王金平替柯建銘關說司法案件，但也引發洩密爭議。

刑事部分，黃世銘因此被依洩密罪判刑1年3月得易科罰金確定，黃世銘後來易科罰金新台幣45萬7000元結案，已執行完畢。

柯建銘另對黃世銘提起民事訴訟，依違反通保法求償56萬5000元，並追加精神撫慰金400萬元。一審台北地院去年10月底宣判，認定柯建銘的權益已受到侵害，判決通保法部分黃世銘應賠償12萬元、撫慰金則須賠50萬元，共計62萬元。

黃世銘不服判賠，提起上訴，台灣高等法院日前受理分案，並訂於23日上午10時20分開庭，傳喚相關人到庭。

此外，台北地院尚有刑事二案，分別源為台北地檢署於前總統馬英九卸任後，始偵辦馬英九所涉洩密等罪，在14日認定馬英九將關說案報告洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強，並教唆前檢察總長黃世銘將報告交付江宜樺，將馬英九提起公訴，台北地院已分案，尚未訂庭期。

另案為柯建銘自訴馬英九涉嫌透過秘書通知黃世銘到官邸提供關說案監聽與通聯記錄涉洩密，以及馬英九開記者會指柯建銘關說涉加重誹謗共兩罪，台北地院日前辯論終結，訂於28日宣判。1060318

(中央社)