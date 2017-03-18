路口監視器開罰闖紅燈 法官判撤銷

新竹縣吳姓男子去年騎機車闖紅燈遭員警開單告發，事後投訴警方沒錄影拍照，僅憑目視開單，警方竟調出當時路口監視器畫面佐證吳確有違規，法官認為監視器畫面受個資法保護，警方取締過程有瑕疵，裁定罰單撤銷。

吳姓男子控訴，去年2月他騎機車行經竹北市興隆路要左轉縣政九路，遭員警攔下指控他闖紅燈違規，他堅稱沒闖紅燈，員警當下也表明不確定，要回去調閱監視器。

不料沒多久吳男就收到1800元罰單，申訴時警方強調有調到他違規的監視器畫面，但他認為監視器應用於犯罪偵防，警方卻用於舉發開單，有違個資法之虞。

警方解釋，當時是由員警當場目擊吳男違規闖紅燈並攔停，且有路口監視器畫面佐證，且吳被攔下後不服取締，逕自騎車離去，警方縱然沒提供照片、錄影，但不影響吳確實有違規的事實，也未違反個資法。

不過法官調查後發現，員警在取締違規時，雖攜帶用於蒐證的攝影機，攔下吳男後遭質疑，卻沒當場開啟錄影機提供畫面，吳事後申訴，但當天錄影畫面已被刪除，員警才調出路口監視器畫面，用於證明吳男違規實情。

此外，法官認為路口監視器拍得內容，受個人資料保護法保護，設置目的是基於維護治安、保障人民權益，除有重大事由或目的外，不可使用於設置目的外的的行政行為，員警僅為佐證吳男違規闖紅燈，即要求使用路口監視器畫面，與原設置目的明顯不符。

(中時)