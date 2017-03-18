派出所長丈母娘遭貨車爆頭身亡
所長丈母娘遭撞身亡！基隆市59歲田姓婦人昨天晚間9時許被人發現倒臥中山四路貨車聯外道路，全身一動也不懂、頭破血流、腦漿四溢明顯死亡，警方連夜調閱監視器後，循線追查肇事的43歲鍾姓司機，訊後依肇事逃逸過失致死罪嫌移送法辦。
田婦昨天晚間與友人餐敘完畢後，行經中山四路往南櫃場方向貨櫃專用道，疑似不慎跌倒在地，遭後方駛來綠色貨櫃車當場碾暴頭部死亡，被附近居民發現通報警方。
當警方趕抵後，立即拉起封鎖線，並沿路調閱監視器，追緝肇事司機，並聯繫田婦家屬到場，卻意外發現死者竟為某所長丈母娘。
基隆市第四分局中華路分駐所員警漏夜追查，並調閱沿路監視器，終於在今天上午8時許，追查到鍾姓車主下落，經酒測值為0，帶返派出所訊問，而鍾姓車主向警方表示，當時完全不知情。訊後警方依肇事逃逸過失致死罪嫌法辦。
(中時)
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