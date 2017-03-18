陽岱鋼首穿巨人球衣實戰 2打席僅靠保送上壘
(16:14更新訪問)今年轉戰讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼，今首度穿著巨人球衣上場比賽，在巨人二軍開幕戰，擔任開路先鋒，面對養樂多隊二軍，總共兩打席沒有安打，靠著一次保送上到壘包。
陽岱鋼因為2月春訓時，身體下半身緊繃不適，都隨球隊三軍進行自主訓練，也不曾參與正式熱身賽，昨日正式到二軍報到，今首度穿著巨人軍球衣上場比賽。
此役陽岱鋼擔任球隊開路先鋒，首局就靠著保送上到壘包，還利用隊友安打跑回分數，不過第二打席，擊成游擊方向的內野滾地球出局，三局就被換下場，守備方面則沒有機會表現。
陽帶鋼賽後說，康復後首次出賽，感覺有點緊張，也感受到巨人球衣所背負的重擔，不過在這種壓力中打球也是一種幸福。
(中時電子報)
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