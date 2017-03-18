滅五毒！反同團體點名5立委是禍害
本月24日大法官將召開憲法法庭言詞辯論，反同、挺同團體動作頻頻，搶救台灣希望聯盟於今（18）日在凱道舉行活動，訴求「給我經濟、同婚擱置」，更發起百萬聯署串連活動，期望政府能正視這股力量。
救台盟指出，造成台灣社會不安的五毒分別為立委尤美女、立委段宜康、立委黃國昌、立委許毓仁，和台中市長林佳龍，活動現場也演出「五毒不除、下一代不幸福」的暗諷短劇，在凱道擺上一艘象徵載運著惡法的「法船」，並將「五毒」丟進惡法法船中，連同情慾教材一同消滅，祈求風調雨順、國泰民安。
救台盟發言人趙瑩玲強調，她不是挺同反同團體，只是一個素人媽媽，今天願意站出來是因為，政府不應該在沒準備好能處理社會撕裂的情況下，力推爭議極大的同婚法案，法案巨大的爭議已經造成國家社會的內耗，政治人物並非真心為人民著想，而是有其政治盤算，期望能將同婚案擱置，全民一同拚經濟。
(中時)
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