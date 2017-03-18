不滿遭檢舉抽菸 女子大罵三字經判罰2千
新竹市林姓女子疑因常在公寓抽菸，引起陳姓女鄰居不滿，向林女要求不要在公寓抽菸，讓林女覺得難堪，去年5月朝陳女大門痛罵三字經，令陳女心生畏懼，新竹地院法官依公然侮辱罪判林女罰金2000元，可易服勞役2日。
陳女控訴，林女當時在電梯口朝其大門口大罵「你沒遇過瘋女人，你好膽給我出來！」及三字經等語，她事後提告，但林女堅持否認有恐嚇犯意，且沒有其他證人佐證，不過法官認原告指證歷歷，且林女在公共走廊公然侮辱，欠缺尊重他人人格觀念，因此予以判罰。
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(中時)
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