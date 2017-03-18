印度北部邊境山區增兵 防範中國
印度媒體報導，隨著中國大規模重組軍隊建置，印度為加以防範，計劃在北部邊境山區增兵1萬5000人，組成第二步兵師。
「印度快報」（Indian Express）引述匿名消息來源指出，幾個月前，印度陸軍新增的72步兵師準備在幾個月內進駐旁遮普省巴坦科（Pathankot）。
巴坦科位於旁遮普省、毗鄰西藏的喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）和印度控制克什米爾的交界處，戰略位置重要。
一名印度陸軍高階軍官指出，軍隊被告知必須在2017到2018財政年度完成山區打擊部隊的增兵行動，兵員約1萬5000人，因而組建第72步兵師，但完全運作需要一些時間，預計需要2到3年，目前仍有待裝備和物資儲備到位。
官員說，目前短缺的主要是彈藥，其中大部份將動用緊急財政預算採購；至於砲兵、防空和航空等相關設施裝備，將列入現代化計畫的一部分。
印度政府已指定陸軍第17軍團作為北部邊界的山區打擊部隊，總部設在西孟加拉省巴納格爾（Panagarh）；不過，印度軍方堅持這支部隊並非外界猜測的「中國打擊部隊」（China Strike Corps，意指專門針對中國的打擊部隊）。
這支部隊是在2013年獲得批准建置，建議兵力8萬人，並在7年內耗資6400億盧比（新台幣近3200億元）建置完成。
其中，印度第4山區打擊部隊擁有兩個駐紮在高海拔的步兵師，必須具備隨時對西藏發動攻擊的能力。
消息人士表示，印度政府相當關注中共解放軍的人事和結構調整，正探討如何因應解放軍重組後的威脅。1060318
(中央社)
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