希拉蕊：準備走出困境 謀求共識

希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）今天表示，她「準備走出困境」，幫美國民眾謀求共識。

美聯社報導，希拉蕊在總統大選落敗後，逐漸重回公眾關注焦點中。她在聖派屈克節時，在她已故父親的老家賓夕法尼亞州史克蘭頓（Scranton）發表演說。

希拉蕊跟愛爾蘭女性團體說：「我現在跟許多朋友一樣，看新聞時心情不好受。」

但她呼籲，分裂的國家應該同心協力來解決問題，還回想當她是第一夫人與女性領導人見面時，如何努力為北愛爾蘭帶來和平。

她說：「我不相信我們能讓政治分歧變成個人分歧。我們不能因為某些人與我們的政治理念不同，就忽視他們或對他們不理不睬。」

她告訴愛爾蘭婦女會（Society of Irish Women），消除政治分歧靠的是民眾，不是深陷分裂的華府。

希拉蕊說：「我準備走出困境，幫忙點亮像這樣在餐桌上吃晚餐的燭光，幫忙汲取力量，讓每個人有繼續走下去的動力。」（譯者：中央社陳昱婷）1060318

(中央社)