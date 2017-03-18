吳敦義民調領先 詹啟賢：看看荷蘭例子

台灣民意學會昨天公布國民黨代表民調顯示，前副總統吳敦義的支持度最高。參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天說，黨代表馬上要選新的，他覺得「無所謂」，可以看看荷蘭例子。

詹啟賢下午出席在台北市市長官邸舉行的各縣市青工會會長「讓國民黨不一樣」改革座談。

詹啟賢被問到上午副總統吳敦義的誓師大會場面浩大時表示，「很好啊」，他看到黨內地方好朋友都去，表示對黨內同志每一位候選人都很好。

前總統馬英九出席吳敦義的誓師大會提到，黨在如此低迷之際，還有6位同志願意出面承擔責任，讓人振奮，特別希望大家同心協力，「尤其敦義兄讓我們能夠真正的把黨救回來」。

對此，詹啟賢說，那是馬英九的判斷吧，「他們過去也合作過一陣子，大家可以判斷」。詹啟賢說，這次黨主席投票是黨員憑著自覺投票，來決定結果。

台灣民意學會昨天公布最新民調，吳敦義在各方面的支持度都領先黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌。對此，詹啟賢說，他不曉得，「這次黨代表好像要選新的，我想無所謂吧」，黨員投出的結果，就是結果。

詹啟賢反問記者，知道最近荷蘭選舉情形嗎？被稱為「荷蘭川普」的懷爾德斯，民調1個月前還贏對手20%，最後卻沒贏。

記者追問，意思是民調不重要？詹啟賢說，「我沒說，那是你說的，只是告訴你不一定，可以去看看荷蘭的例子」。1060318

(中央社)