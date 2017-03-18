前瞻基礎建設計畫 蔡總統：更注重中彰投
總統蔡英文今天表示，政府力推經濟轉型，在大台中地區就有「智慧機械」和「國機國造」兩個重要計畫，且行政院即將提出「前瞻基礎建設計畫」，政府將更注重中彰投發展。
蔡總統上午前往台中出席「磐石會第19、20屆會長交接典禮」致詞時表示，去年在磐石會第18、19屆會長交接典禮上曾說，「磐石精神是台灣突破困境所需要的精神」；如今，台灣的景氣漸漸有了起色。在這個由谷底爬起的關鍵時刻，更需要磐石會所有的企業先進，再助台灣一臂之力。
她表示，目前政府正全力推動經濟轉型，在大台中地區，就正在執行「智慧機械」和「國機國造」兩個重要計畫，將會引導在地產業升級，帶動更多優質的就業機會。
蔡總統邀請在座企業共襄盛舉，工廠可以積極建置智慧生產設備，提高產品和服務的品質，同時支持本土機械產業的發展；也可以與在地學校交流，發展多元產學合作計畫，釋出更多實習管道，為大台中培養下一個世代所需要的產業人才。
她說，製造業是驅動台灣經濟的核心動力，若製造業能維持創新的力道，願意不斷投資人才，台灣就能確保長期競爭力；只要企業有向上提昇的決心，政府會是大家最好的後盾，政府會確保水電供應穩定，持續盤點與活化閒置工業土地，提高土地媒合的效率，對於重大的投資案，政府也會提供客製化服務。
蔡總統提到，行政院即將提出「前瞻基礎建設計畫」，政府將更注重中彰投的發展，中台灣的軌道、供水、數位和新能源等等建設將更加完備；「前瞻基礎建設計畫」不只是提振經濟的手段，更重要的是，政府希望藉此為台灣打造持續發展的基礎，與全世界進行下一個階段的競爭。
總統說，中台灣在這個新的階段中，將扮演更重要的角色，尤其中部地區有許多中小企業擁有的製造和創新能量，絕對不容小覷。1060318
(中央社)
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