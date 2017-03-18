竹縣消防CPR競賽 有人為了奶粉錢而來

新竹縣政府消防局今天舉辦心肺復甦術（CPR）競賽，祭出獎金吸引民眾參加，其中有女性朋友為了「賺奶粉錢」而來，直呼「學救人又可拿獎金，何樂不為？」

為推廣全民實施CPR，以提高民眾對到院前心肺功能停止（OHCA）病人之辨識率，以及現場民眾實施CPR之比率，新竹縣消防局今天辦理CPR競賽，邀請民眾一起學救人、拿獎金。

竹縣消防局表示，此次競賽以消防人員、救護義消及一般民眾為對象，分為消防菁英、義消菁英、義消尖兵及急救先鋒組4個組別，有來自花蓮、桃園以及新竹的消防人員、救護義消以及民眾熱情參與。

消防局指出，參賽民眾中有不少是因為家人從事消防工作而參加。竹北市一名參賽者謝杏娟，其先生就是消防人員，她說，目前在家全職帶2個小孩，此次決定來報名參加的原因，是希望藉由比賽「賺點奶粉錢」。

急救先鋒組冠軍彭羽菲，是救護義消的未婚妻，之前參加童軍社團因而對救護有興趣，比賽前與未婚夫一起練習了好幾次，這次拿下第一，想拿獎金辦個小旅行慶祝。

獲得義消尖兵組冠軍的湖口義消救護分隊員黃竹楓，當時因為加入義消，與消防員結下良緣，剛生產完的她，也是為了奶粉錢而自告奮勇參加，先生則帶著小孩到場加油。

消防局表示，競賽先由消防局救護教官教導民眾操作CPR，接著參賽者依抽籤順序實施單人CPR流程2分鐘，器材為最新型的CPR品質訓練機，可自動偵測操作者按壓的深度和頻率，並顯示測驗成績。

消防局指出，CPR的目的是藉由體外按壓心臟的方式維持血液循環，使氧氣足以供給到重要的器官，研究統計，若病患倒下可在8分鐘內施行CPR，病患的急救成功率將可提高至30%。

消防局也說，各消防分隊每月皆會主動至轄內機關、學校宣導救護技術與觀念，並推出CPR認證制度，針對學習的時間長短給予不同程度的教學內容並核發證照，至今已有將近1萬5000人獲得認證肯定。1060318

(中央社)