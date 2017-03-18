美司法部槓上政府機構 助川普除眼中釘
美國司法部今天採取一項不尋常的法律行動，槓上另一個政府機構，力挺一起官司，讓美國總統川普更輕易開除消費者金融監督機構的首長。
法新社報導，本案圍繞在川普總統是否可以開除保護消費者不受銀行、信用卡公司和其他金融機構傷害的政府機關首長。
川普誓言縮減2008年金融危機後的多項改革，包括當時設立的消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）。這是川普鬆綁政府所謂不利商業的管制其中一環。
司法部聲稱CFPB組織架構違憲，總統應該有權開除局長。一如證券管理委員會（SEC）等其他由數名成員組成的政府委員會，總統只能在嚴重失職或其他法律申訴時，才能開除CFPB局長。
司法部在法庭之友陳述中表示，CFPB應該不具備這項保護，總統應該可以在任何時間，以任何理由，解除CFPB局長職務，一如其他內閣成員。
司法部說：「這有很大的風險，一人領導的『獨立』機關首長可能嚴重背離執行總統政策。」
司法部提出這項論點，和抵押貸款公司PHH Corp.站在同一陣營。PHH控告CFPB，並挑戰其權威，如今本案已經在華盛頓的聯邦上訴法院審理。
法院去年10月裁定CFPB的獨立地位違憲，CFPB提出上訴尋求推翻這項判決。1060318
(中央社)
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